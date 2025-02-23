Дети оказались отрезаны от выхода огнем при пожаре в Алматы (видео)

В Алматы произошел пожар на территории частного дома, пожарные спасли 8 человек, из них 4 детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДЧС Алматы, в Турксибском районе по ул. Баймагамбетова на территории частного жилого дома произошло горение продуктового магазина с переходом огня на кровлю дома. Огонь отрезал проход для жителей времянок.

По прибытию пожарных звеном ГДЗС спасены 8 человек, из них 4 детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Добавим, также сегодня случился пожар на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау: в верхнем багажном отсеке самолета загорелся рюкзак пассажира. Бортпроводники погасили пожар, самолет вернулся в аэропорт вылета.

Два дня назад ночью в одной из многоэтажек Жезказгана случился сильный пожар. В результате ЧП пострадала одна женщина.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.