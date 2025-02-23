Дети оказались отрезаны от выхода огнем при пожаре в Алматы (видео)
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В Алматы произошел пожар на территории частного дома, пожарные спасли 8 человек, из них 4 детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.
Как сообщается в Instagram-аккаунте ДЧС Алматы, в Турксибском районе по ул. Баймагамбетова на территории частного жилого дома произошло горение продуктового магазина с переходом огня на кровлю дома. Огонь отрезал проход для жителей времянок.
По прибытию пожарных звеном ГДЗС спасены 8 человек, из них 4 детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Добавим, также сегодня случился пожар на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау: в верхнем багажном отсеке самолета загорелся рюкзак пассажира. Бортпроводники погасили пожар, самолет вернулся в аэропорт вылета.
Два дня назад ночью в одной из многоэтажек Жезказгана случился сильный пожар. В результате ЧП пострадала одна женщина.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2223071-deti-okazalis-otrezany-ot-vyhoda-ognem-pri-pozhare-v-almaty-video/