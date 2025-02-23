Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дети оказались отрезаны от выхода огнем при пожаре в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожар в Алматы
Пожар в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/112almaty_tjd

В Алматы произошел пожар на территории частного дома, пожарные спасли 8 человек, из них 4 детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматы.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДЧС Алматы, в Турксибском районе по ул. Баймагамбетова на территории частного жилого дома произошло горение продуктового магазина с переходом огня на кровлю дома. Огонь отрезал проход для жителей времянок.

По прибытию пожарных звеном ГДЗС спасены 8 человек, из них 4 детей, которые были отрезаны огнем от выхода из времянки.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Добавим, также сегодня случился пожар на борту самолета, летевшего из Астаны в Актау: в верхнем багажном отсеке самолета загорелся рюкзак пассажира. Бортпроводники погасили пожар, самолет вернулся в аэропорт вылета.

Два дня назад ночью в одной из многоэтажек Жезказгана случился сильный пожар. В результате ЧП пострадала одна женщина.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2223071-deti-okazalis-otrezany-ot-vyhoda-ognem-pri-pozhare-v-almaty-video/