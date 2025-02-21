Женщина пострадала при сильном пожаре в Жезказгане (видео)
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Сегодня ночью в одной из многоэтажек Жезказгана случился сильный пожар. В результате ЧП пострадала одна женщина, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, пожар случился в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Байконурова - огонь охватил квартиру на пятом этаже.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров, причина возгорания еще не установлена.
В результате пожара пострадала женщина 1958 года рождения. Ее госпитализировали.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, ранее в Астане на проезжей части загорелся автомобиль. Кадры с места событий опубликовали в Сети. В МЧС рассказали, что пожар в легковушке был ликвидирован за 15 минут. Пострадавших нет.
А до этого пожар произошел в одном из сел в области Абай - загорелись гараж, магазин и хозблок. Спасатели вынесли два газовых баллона на безопасное место. Пострадавших нет, причина устанавливается.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2222547-zhenshchina-postradala-pri-silnom-pozhare-v-zhezkazgane-video/