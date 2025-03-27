Дом загорелся в районе Кок-Тобе в Алматы (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
В эти минуты огнеборцы Алматы тушат пожар двухэтажного частного жилого дома, расположенного в Медеуском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат пожар двухэтажного частного жилого дома, расположенного в Медеуском районе.
На месте пожарные работают по повышенному рангу.
Обстоятельства инцидента уточняются. Информация о пострадавших на 112 не поступала.
Принятыми мерами угроза распространения на соседние строения снята. Автоцистерны оперативно установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды.
В 18:56 силами МЧС пожар локализован. По уточненным данным, в Медеуском районе по ул. Жанибекова произошло загорание кровли в строящемся 2-х этажном нежилом доме.
В 19:10 силами МЧС пожар полностью ликвидирован.
На месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.
Добавим, ранее в Астане в праздничные дни произошел пожар на строящемся объекте - первыми возгорание заметили нацгвардейцы, которые предотвратили распространение огня.
До этого в Жанаозене пожарным удалось справиться с сильным пожаром в строящемся торговом центре, однако пострадал один из огнеборцев, он попал в больницу.
Также несколько дней назад произошел пожар в частном жилом доме в Талдыкоргане - хозяина дома передали медикам.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2231067-pozhar-razgorelsya-v-almaty-spasateli-rabotayut-po-povyshennomu-rangu/