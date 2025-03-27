Дом загорелся в районе Кок-Тобе в Алматы (видео)

В эти минуты огнеборцы Алматы тушат пожар двухэтажного частного жилого дома, расположенного в Медеуском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат пожар двухэтажного частного жилого дома, расположенного в Медеуском районе.

На месте пожарные работают по повышенному рангу.

Обстоятельства инцидента уточняются. Информация о пострадавших на 112 не поступала.

Принятыми мерами угроза распространения на соседние строения снята. Автоцистерны оперативно установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды.

В 18:56 силами МЧС пожар локализован. По уточненным данным, в Медеуском районе по ул. Жанибекова произошло загорание кровли в строящемся 2-х этажном нежилом доме.

В 19:10 силами МЧС пожар полностью ликвидирован.

На месте пожара работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС.

Добавим, ранее в Астане в праздничные дни произошел пожар на строящемся объекте - первыми возгорание заметили нацгвардейцы, которые предотвратили распространение огня.

До этого в Жанаозене пожарным удалось справиться с сильным пожаром в строящемся торговом центре, однако пострадал один из огнеборцев, он попал в больницу.

Также несколько дней назад произошел пожар в частном жилом доме в Талдыкоргане - хозяина дома передали медикам.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.