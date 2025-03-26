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Реакция гвардейцев на пожар попала на видео в Астане

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Пожар в Астане
Пожар в Астане. Фото: Нацгвардия МВД РК

В Астане в праздничные дни произошел пожар на строящемся объекте - первыми возгорание заметили нацгвардейцы, которые предотвратили распространение огня, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Национальной гвардии МВД РK, военнослужащие воинской части 5573 нацгвардии, находясь на службе по охране общественного порядка, в праздничные дни оперативно отреагировали на пожар, возникший на строящемся объекте по улице Орынбор.

Начальник войскового наряда Ерасыл Тулеген и патрульные Бекзат Мерлатов, Диас Амангельды первыми заметили возгорание.

Не теряя времени, они доложили дежурному по войсковым нарядам и предприняли меры по локализации огня, а также произвели оцепление территории, чтобы предотвратить возможные жертвы и пострадавших.

Одновременно военнослужащие вызвали пожарных, которые оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Напомним о похожем случае в декабре. Тогда военнослужащие Вооруженных сил спасли имущество сельчан от пожара: сержанты горно-егерского полка регионального не допустили распространения огня при пожаре в селе в Жамбылской области.

Добавим по пожарам в Казахстане, вчера в Жанаозене пожарным удалось справиться с сильным пожаром в строящемся торговом центре, однако пострадал один из огнеборцев, он попал в больницу.

Также несколько дней назад произошел пожар в частном жилом доме в Талдыкоргане - хозяина дома передали медикам.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2230569-reakciya-gvardeycev-na-pozhar-popala-na-video-v-astane/