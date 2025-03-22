Хозяин частного дома пострадал при пожаре в Талдыкоргане

Пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке произошел накануне в селе Отенай в Талдыкоргане - хозяина дома передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 90 кв.м.

В ходе тушения был спасен хозяин дома мужчина 1961 года рождения - он был передан бригаде скорой медицинской помощи.

Также пожарные вынесли три 20-литровых газовых баллона.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных удалось спасти жизнь человека, предотвратить распространение огня и взрыв газовых баллонов", - заявили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.