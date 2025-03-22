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Хозяин частного дома пострадал при пожаре в Талдыкоргане

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Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке произошел накануне в селе Отенай в Талдыкоргане - хозяина дома передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 90 кв.м.

В ходе тушения был спасен хозяин дома мужчина 1961 года рождения - он был передан бригаде скорой медицинской помощи.

Также пожарные вынесли три 20-литровых газовых баллона.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных удалось спасти жизнь человека, предотвратить распространение огня и взрыв газовых баллонов", - заявили в ведомстве.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2230056-hozyain-chastnogo-doma-postradal-pri-pozhare-v-taldykorgane/