Хозяин частного дома пострадал при пожаре в Талдыкоргане
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Пожар в частном жилом доме и хозяйственной постройке произошел накануне в селе Отенай в Талдыкоргане - хозяина дома передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Прибывшие спасатели ликвидировали возгорание на общей площади 90 кв.м.
В ходе тушения был спасен хозяин дома мужчина 1961 года рождения - он был передан бригаде скорой медицинской помощи.
Также пожарные вынесли три 20-литровых газовых баллона.
"Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарных удалось спасти жизнь человека, предотвратить распространение огня и взрыв газовых баллонов", - заявили в ведомстве.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2230056-hozyain-chastnogo-doma-postradal-pri-pozhare-v-taldykorgane/