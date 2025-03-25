Спасатель оказался в больнице после пожара в торговом центре Жанаозена
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В Жанаозене пожарным удалось справиться с сильным пожаром в строящемся торговом центре, однако пострадал один из огнеборцев, он попал в больницу.
Сегодня в пресс-службе ДЧС Мангистауской области сообщили, что ночью в Жанаозене на втором этаже торгового центра, который пока не был сдан в эксплуатацию, произошел пожар. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Изначально сообщалось, что пострадавших не было. Однако изданию Lada.kz удалось выяснить, что сотрудник 3-й региональной пожарной части был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.
Сообщается, что он находится под наблюдением врачей, его планируют направить в Мангистаускую областную больницу в Актау.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Напомним, несколько дней назад произошел пожар в частном жилом доме в Талдыкоргане - хозяина дома передали медикам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2230458-spasatel-okazalsya-v-bolnice-posle-pozhara-v-torgovom-centre-zhanaozena/