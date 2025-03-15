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Крупный пожар вспыхнул на заводе под Талгаром (видео)

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Пожар
Пожар. Фото: t.me/qr_tjm

В селе Жаналык Талгарского района загорелся завод по выпуску резиновых шин. В эти минуты пожарные Алматинской области продолжают борьбу с огнем, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В селе Жаналык Талгарского района загорелся завод по выпуску резиновых шин. В эти минуты пожарные Алматинской области продолжают борьбу с огнем. Пожарные работают по повышенному рангу.

"Тушение пожара осложняется высокой температурой и большой пожарной нагрузкой", - сообщается в Телеграм-канале МЧС.

Обстоятельства происшествия уточняются, информации о пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы.

Напомним, в конце января в Алматы случился пожар в цеху по улице Майлина.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2228325-krupnyy-pozhar-vspyhnul-na-zavode-pod-talgarom-video/