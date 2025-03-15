Крупный пожар вспыхнул на заводе под Талгаром (видео)
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В селе Жаналык Талгарского района загорелся завод по выпуску резиновых шин. В эти минуты пожарные Алматинской области продолжают борьбу с огнем, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В селе Жаналык Талгарского района загорелся завод по выпуску резиновых шин. В эти минуты пожарные Алматинской области продолжают борьбу с огнем. Пожарные работают по повышенному рангу.
"Тушение пожара осложняется высокой температурой и большой пожарной нагрузкой", - сообщается в Телеграм-канале МЧС.
Обстоятельства происшествия уточняются, информации о пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы.
Напомним, в конце января в Алматы случился пожар в цеху по улице Майлина.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2228325-krupnyy-pozhar-vspyhnul-na-zavode-pod-talgarom-video/