Министр Аринов прибыл на место крупного пожара под Талгаром (фото)
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В Алматинской области продолжается тушение крупного пожара на заводе по производству шин. Для координации работ на место ЧП прибыл глава МЧС Чингис Аринов, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.
В селе Жаналык Талгарского района продолжается тушение масштабного пожара на заводе по производству шин. Для координации работы экстренных служб на место ЧП прибыл министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов.
Как сообщили в пресс-службе министерства, глава МЧС контролирует ход ликвидации возгорания и обеспечивает оперативное взаимодействие всех служб. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнем.
Обстоятельства происшествия уточняются, информации о пострадавших пока нет.
Напомним, седгоня в селе Жаналык Талгарского района загорелся завод по выпуску резиновых шин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2228342-ministr-pribyl-na-mesto-krupnogo-pozhara-pod-talgarom/