Министр Аринов прибыл на место крупного пожара под Талгаром (фото)

В Алматинской области продолжается тушение крупного пожара на заводе по производству шин. Для координации работ на место ЧП прибыл глава МЧС Чингис Аринов, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

В селе Жаналык Талгарского района продолжается тушение масштабного пожара на заводе по производству шин. Для координации работы экстренных служб на место ЧП прибыл министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов.

Чингис Аринов. Фото: t.me/qr_tjm

Как сообщили в пресс-службе министерства, глава МЧС контролирует ход ликвидации возгорания и обеспечивает оперативное взаимодействие всех служб. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнем.

Обстоятельства происшествия уточняются, информации о пострадавших пока нет.

Напомним, седгоня в селе Жаналык Талгарского района загорелся завод по выпуску резиновых шин.