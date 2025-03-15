Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Министр Аринов прибыл на место крупного пожара под Талгаром (фото)

Опубликовано:

Пожар
Пожар. Фото: t.me/qr_tjm

В Алматинской области продолжается тушение крупного пожара на заводе по производству шин. Для координации работ на место ЧП прибыл глава МЧС Чингис Аринов, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

В селе Жаналык Талгарского района продолжается тушение масштабного пожара на заводе по производству шин. Для координации работы экстренных служб на место ЧП прибыл министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов.

Чингис Аринов
Чингис Аринов. Фото: t.me/qr_tjm

Как сообщили в пресс-службе министерства, глава МЧС контролирует ход ликвидации возгорания и обеспечивает оперативное взаимодействие всех служб. В настоящее время пожарные продолжают борьбу с огнем.

Обстоятельства происшествия уточняются, информации о пострадавших пока нет.

Напомним, седгоня в селе Жаналык Талгарского района загорелся завод по выпуску резиновых шин.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2228342-ministr-pribyl-na-mesto-krupnogo-pozhara-pod-talgarom/