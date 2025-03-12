Поели суши: 22 человека попали в больницу в Туркестанской области
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В Туркестане 22 человека попали в больницу после употребления суши - медики рассказали о состоянии пациентов, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ДСЭК региона.
Сообщается, что по данному факту ДСЭК начато расследование.
Известно, что в городскую центральную больницу Туркестана были госпитализированы 22 пациента - им поставлен диагноз "Пищевая токсикоинфекция, предполагаемое состояние".
В настоящий момент состояние пациентов, проходящих лечение, стабильное.
В ведомстве добавили, что все они были размещены в изолированных палатах инфекционного отделения.
Также издание отмечает, что ранее в соцсетях сообщалось, что за помощью к медикам после употребления суши обратились 55 человек.
Напомним, в феврале сообщалось, что в школе Кобды в Актюбинской области школьники отравились китайскими снеками. Сразу 23 ребенка попали в больницу с признаками отравления, девятерых из них госпитализировали. Как оказалось, снеки в школу принесла одна из учениц.
По факту отравления детей было начато уголовное расследование.
После этого инцидента санитарные врачи начали массовую проверку торговых точек - товары проверяют на качество и безопасность.
Вскоре стало известно, что снеки, ставшие причиной отравления детей в школе в Актюбинской области, сняли с реализации по результатам проверки санэпидконтроля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2227478-poeli-sushi-22-cheloveka-popali-v-bolnicu-v-tukestanskoy-oblasti/