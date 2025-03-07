Звук "взрыва" около мечети напугал жителей Жанаозена (видео)

В Сети распространяется видео, где автор утверждается, что произошел какой-то взрыв рядом с мечетью в Жанаозене. На видео отреагировали в ДЧС региона, передает NUR.KZ.

Автор видео, опубликованного в Instagram-паблике aqtau_live, утверждает, что в мечети города Жанаозен был слышен взрыв, а после начался пожар.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДЧС Мангистау, взрыва не было, но произошел пожар.

"В Жанаозене, в микрорайоне Шанырак, на территории городской мечети в строящемся здании в прихожей произошло горение ковра на площади 40 кв.м. Общая площадь 350 кв.м. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу №2. В 18:10 пожар ликвидирован. С ожогами госпитализирован ребенок 2013 года рождения. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС.

Как сообщили в городской больнице Жанаозена, ребенок поступил с диагнозом - термический ожог пламенем обеих ушной раковин, лица, шеи, обеих верхних конечностей, поясничной области, верхних дыхательных путей. У ребенка также ожоговый шок.

"В данный момент общее состояние ребенка оценивается как тяжелое. В динамике без улучшений. Ведется инфузионно - противошоковая терапия за счет полученной травмы", - добавили в больнице.

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Недавно в селе Томар Каркаралинского района Карагандинской области сгорела местная мечеть. Пожар начался вечером, когда здание было пустым. А до ближайшей пожарной части - 130 км.

В ноябре прошлого года трагедия произошла в здании бывшей мечети села Сабынды в Акмолинской области, где проводят поминальные ритуалы. Родственники съехались в родной аул со всего Казахстана на поминки главы семейства, умершего 25 лет назад.

Примерно в половине второго ночи в столовой, где пекли баурсаки и готовили другие блюда, прогремел взрыв. Из-под завалов извлекли тела 46-летнего мужчины и 41-летней женщины. По предварительным данным, они были супругами. Также под обломками погиб 10-летний мальчик, который приехал на поминки из Караганды.

Здание разрушилось полностью. Из-под руин вынесли шесть газовых баллонов. 16 человек доставили в больницы Астаны. Трое детей от 13 до 16 лет в тяжелом состоянии. У них ожоги около 40 процентов тела. В реанимацию попали и шестеро взрослых.

Позже стало известно, что в момент трагедии семья готовила поминальный обед, используя газовые баллоны. Один из них и стал причиной беды. Газ занесли с мороза в жаркое помещение, из-за чего он взорвался.