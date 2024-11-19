Взрыв газа в здании бывшей мечети в Акмолинской области: стали известны причина и подробности ЧП

В минувшие выходные в Акмолинской области из-за взрыва газа в жилом доме погибли три человека. Спасатели назвали предварительную причину ЧП, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, в момент трагедии семья готовила поминальный обед, используя газовые баллоны. Один из них и стал причиной беды. Газ занесли с мороза в жаркое помещение, из-за чего он взорвался.

"Предварительной причиной хлопка послужило повышение температуры, из-за которого в газовом оборудовании, то есть газбаллоне, повысилось давление, а также объем газа.

Данный газовый баллон в эксплуатации с 1985 года, хотя срок эксплуатации газовых баллонов – 30 лет, то есть данный газовый баллон эксплуатируется выше нормы уже с 2015-го", – сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Напомним, трагедия произошла в здании бывшей мечети села Сабынды, где проводят поминальные ритуалы. Родственники съехались в родной аул со всего Казахстана на поминки главы семейства, умершего 25 лет назад.

Примерно в половине второго ночи в столовой, где пекли баурсаки и готовили другие блюда, прогремел взрыв. Из-под завалов извлекли тела 46-летнего мужчины и 41-летней женщины. По предварительным данным, они были супругами. Также под обломками погиб 10-летний мальчик, который приехал на поминки из Караганды.

Здание разрушилось полностью. Из-под руин вынесли шесть газовых баллонов. 16 человек доставили в больницы Астаны. Трое детей от 13 до 16 лет в тяжелом состоянии. У них ожоги около 40 процентов тела.

В реанимацию попали и шестеро взрослых.

"Из шести больных, находящихся в реанимации, четверо после полученного лечения и стабилизации состояния были переведены в профильное отделение. В реанимации у нас две женщины остаются, состояние их расценивается как тяжелое.

11 больных в профильном отделении сейчас, необходимое лечение получают, их состояние оценивается от среднего до тяжелого. У всех 13 больных это в основном ожоги волосистой части головы, лица, конечностей, рук", - рассказал заместитель директора многопрофильной городской больницы №1 Астаны Женисбек Бапанов.

Источник: КТК

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.