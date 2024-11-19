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Взрыв газа в здании бывшей мечети в Акмолинской области: стали известны причина и подробности ЧП

Опубликовано:

Скорые и пожарная машина
Скорые и пожарная машина. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В минувшие выходные в Акмолинской области из-за взрыва газа в жилом доме погибли три человека. Спасатели назвали предварительную причину ЧП, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, в момент трагедии семья готовила поминальный обед, используя газовые баллоны. Один из них и стал причиной беды. Газ занесли с мороза в жаркое помещение, из-за чего он взорвался.

"Предварительной причиной хлопка послужило повышение температуры, из-за которого в газовом оборудовании, то есть газбаллоне, повысилось давление, а также объем газа.

Данный газовый баллон в эксплуатации с 1985 года, хотя срок эксплуатации газовых баллонов – 30 лет, то есть данный газовый баллон эксплуатируется выше нормы уже с 2015-го", – сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Напомним, трагедия произошла в здании бывшей мечети села Сабынды, где проводят поминальные ритуалы. Родственники съехались в родной аул со всего Казахстана на поминки главы семейства, умершего 25 лет назад.

Примерно в половине второго ночи в столовой, где пекли баурсаки и готовили другие блюда, прогремел взрыв. Из-под завалов извлекли тела 46-летнего мужчины и 41-летней женщины. По предварительным данным, они были супругами. Также под обломками погиб 10-летний мальчик, который приехал на поминки из Караганды.

Здание разрушилось полностью. Из-под руин вынесли шесть газовых баллонов. 16 человек доставили в больницы Астаны. Трое детей от 13 до 16 лет в тяжелом состоянии. У них ожоги около 40 процентов тела.

В реанимацию попали и шестеро взрослых.

"Из шести больных, находящихся в реанимации, четверо после полученного лечения и стабилизации состояния были переведены в профильное отделение. В реанимации у нас две женщины остаются, состояние их расценивается как тяжелое.

11 больных в профильном отделении сейчас, необходимое лечение получают, их состояние оценивается от среднего до тяжелого. У всех 13 больных это в основном ожоги волосистой части головы, лица, конечностей, рук", - рассказал заместитель директора многопрофильной городской больницы №1 Астаны Женисбек Бапанов.

Источник: КТК

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2189192-vzryv-gaza-v-zdanii-mecheti-v-akmolinskoy-oblasti-stali-izvestny-prichina-i-podrobnosti-chp/

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