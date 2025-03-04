Семья отравилась газом в Мангистау: родные погибших озвучили некоторые подробности ЧП

Пятеро детей и родители, по предварительным данным, отравились угарным газом в Мангистау. Близкие семьи рассказали, что один из якобы детей пытался предупредить о беде, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия, как сообщается в сюжете телеканала, произошла в ауле Баскудук - в 7 километрах от Актау. По словам соседей погибшей семьи, дети перестали выходить на улицу, что и встревожило неравнодушных людей. Когда туда прибыли спасатели и медики, они обнаружили уже бездыханные тела всех семерых членов семьи.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. Экспертное заключение будет готово через месяц. Проводятся следственные действия. По поручению начальника департамента полиции создана специальная следственная группа", - сообщил заместитель начальника ДП Мангистауской области Кайрат Утемисов.

Семья, как сообщалось ранее, граждане Узбекистана. И в доме, где случилась трагедия, жили временно.

В сюжете озвучены версии родных и соседей, которые считают, что беда случилась из-за того, что дымоход покрылся льдом и дым перестал выходить на улицу.

Также, как сообщает телеканал, есть версия, что один из детей почувствовал опасность: он якобы пытался разбудить родителей, но, видимо, не смог открыть дверь или выбраться через окно. Ребенка нашли запутавшимся в занавесках.

"Родственникам умершей семьи оказывается всесторонняя помощь. В том числе будет оказана поддержка в организации похорон. Ситуация находится на личном контроле акима Мангистауской области", - сообщил первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов.

По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Спасатели отмечают, что в ауле регулярно проверяют газовые печи и рассказывают жителям о том, как уберечь себя от ЧП. Но так вышло, что именно тот дом, где погибли семь человек, почему-то обошли стороной.

"Касательно этого дома… Провели агитацию в этом районе, обошли более 500 дворов, свыше 3 тысяч домов охватили. А именно в этом доме агитацию не проводили", - отмечает заместитель начальника ДЧС Мангистауской области Александр Алексеев.

Выяснением всех обстоятельств и причин трагедии в ауле Баскудук занимается специальная комиссия, а итоги разбирательств обещают обнародовать через месяц.

Источник: КТК

Напомним, 2 марта в частном жилом доме села Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области произошел случаи отравления семьи. Прибывшие для оказания помощи спасатели и бригады скорой медицинской помощи обнаружили на месте происшествия семь человек, из них пятеро несовершеннолетних. Все они скончались на месте.

Выяснилось также, что погибшие - граждане Узбекистана, имели временное проживание в РК.

Недавно сообщалось об еще одном аналогичном факте, когда семья отравилась угарным газом в Мангистау - в результате произошедшего погибли двое подростков и один взрослый, еще один человек выжил.

Прошлой весной в селе Антоновка Северо-Казахстанской области девять человек из одной семьи отравились угарным газом. Все они были госпитализированы.

Добавим, ранее в МЧС рассказывали о профилактике отравления угарным газом. При соблюдении правил безопасности можно избежать отравления угарным газом:

не использовать устройства, сжигающие топливо, без достаточных знаний, навыков и инструментов;

проверить исправность работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции;

не сжигать топливо в помещении с плохой вентиляцией;

не оставлять в гараже машину с включенным двигателем;

запрещается использовать дизельные и бензиновые электрогенераторы в закрытых помещениях.