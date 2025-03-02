Семья иностранцев насмерть отравилась газом в Мангистауской области

В частном жилом доме села Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области произошел случай отравления газом целой семьи, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

"2 марта в частном жилом доме села Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области произошел случаи отравления семьи. Прибывшие для оказания помощи спасатели и бригады скорой медицинской помощи обнаружили на месте происшествия семь человек, из них пятеро несовершеннолетних. Все они скончались на месте.

По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Выяснилось, что погибшие - граждане Узбекистана, имели временное проживание в РК", - отмечается в сообщении акимата.

Газовое оборудование. Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Для расследования причин ЧС создана комиссия. Сообщается, что родственникам погибшей семьи будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в погребении.

Ситуация находится на личном контроле акима Мангистауской области.

Только на днях сообщалось, что семья отравилась угарным газом в Мангистау - в результате произошедшего погибли двое подростков и один взрослый, еще один человек выжил.

Прошлой весной в селе Антоновка Северо-Казахстанской области девять человек из одной семьи отравились угарным газом. Все они были госпитализированы.

Ранее в МЧС рассказывали о профилактике отравления угарным газом.

При соблюдении правил безопасности можно избежать отравления угарным газом:

не использовать устройства, сжигающие топливо, без достаточных знаний, навыков и инструментов;

проверить исправность работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции;

не сжигать топливо в помещении с плохой вентиляцией;

не оставлять в гараже машину с включенным двигателем;

запрещается использовать дизельные и бензиновые электрогенераторы в закрытых помещениях.