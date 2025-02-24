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Трое погибших: семья отравилась угарным газом в Мангистау

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Печь в доме
Печное отопление. Иллюстративное фото: Icealien / Getty Images

Семья отравилась угарным газом в Мангистау - в результате произошедшего погибли двое подростков и один взрослый, еще один человек выжил, передает издание "Лада".

В ДЧС региона подтвердили трагедию - она произошла 23 февраля в жилом массиве "Каламкас".

В ведомстве уточнили, что угарным газом отравились четыре члена одной семьи - выжить удалось только одному человеку.

Он в тяжелом состоянии был госпитализирован в региональную многопрофильную больницу.

В пресс-службе Мунайлинского районного акимата сообщили, что семье погибших оказали финансовую помощь. Предприняты другие необходимые меры поддержки.

По предварительной версии, у тепловой печи дома отсутствовал дымоход. По этой причине ядовитый газ не выходил наружу, а распространялся внутри помещений.

Ранее в МЧС рассказывали о профилактике отравления угарным газом

При соблюдении правил безопасности можно избежать отравления угарным газом:

  • не использовать устройства, сжигающие топливо, без достаточных знаний, навыков и инструментов;
  • проверить исправность работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции;
  • не сжигать топливо в помещении с плохой вентиляцией;
  • не оставлять в гараже машину с включённым двигателем;
  • запрещается использовать дизельные и бензиновые электрогенераторы в закрытых помещениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2223420-troe-pogibshih-semya-otravilas-ugarnym-gazom-v-mangistau/