Трое погибших: семья отравилась угарным газом в Мангистау

Семья отравилась угарным газом в Мангистау - в результате произошедшего погибли двое подростков и один взрослый, еще один человек выжил, передает издание "Лада".

В ДЧС региона подтвердили трагедию - она произошла 23 февраля в жилом массиве "Каламкас".

В ведомстве уточнили, что угарным газом отравились четыре члена одной семьи - выжить удалось только одному человеку.

Он в тяжелом состоянии был госпитализирован в региональную многопрофильную больницу.

В пресс-службе Мунайлинского районного акимата сообщили, что семье погибших оказали финансовую помощь. Предприняты другие необходимые меры поддержки.

По предварительной версии, у тепловой печи дома отсутствовал дымоход. По этой причине ядовитый газ не выходил наружу, а распространялся внутри помещений.

Ранее в МЧС рассказывали о профилактике отравления угарным газом

При соблюдении правил безопасности можно избежать отравления угарным газом:

не использовать устройства, сжигающие топливо, без достаточных знаний, навыков и инструментов;

проверить исправность работы печи, дымохода, приточной и вытяжной вентиляции;

не сжигать топливо в помещении с плохой вентиляцией;

не оставлять в гараже машину с включённым двигателем;

запрещается использовать дизельные и бензиновые электрогенераторы в закрытых помещениях.