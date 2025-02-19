"Как разошлось все": стали известны подробности масштабного пожара в Алматы

Сегодня, 19 февраля, в Алматы тушили крупный пожар: горел склад, пламя охватило территорию в 3 тыс. кв. м. О подробностях рассказали очевидцы происшествия, передает сайт телеканала КТК.

Крупный пожар сегодня тушили в Алматы. Ранним утром загорелся товарный склад.

Огонь охватил около 3 тысяч квадратных метров. Пламя перекинулось на административное здание, которое находится рядом. Пожарным понадобилось больше четырех часов, чтобы устранить возгорание. Ситуацию осложняло то, что полыхающий склад был забит аккумуляторами, которые могли взорваться от высокой температуры.

Густые черные клубы дыма сегодня были видны со всех концов Алматы. Даже на расстоянии алматинцы сразу поняли: дело не в смоге - в городе большой пожар.

Горело складское помещение неподалеку от озера Сайран. В момент возгорания внутри находилось несколько работников предприятия. Рассказывают, сначала в здании отключился свет, а после они заметили дым.

"В 08:20 где-то я пришел. Свет выключился. Потом ребята пришли, коллеги, и говорят, что дым идет типа. Мы вышли посмотреть, и там начало. Сначала чуть-чуть дыма было, потом пожарные приехали. И как разошлось потом все.

Все сами пытались потушить огнетушителями. А там уже прям, когда воротину открыли, где возгорание было, там прям уже огонь настолько сильный был", - рассказал Валерий Бобров.

Очевидцы рассказывают, огонь распространился быстро. Справиться своими силами люди не смогли и просто покинули здание. Находиться на складах дольше было опасно, внутри хранятся аккумуляторы, которые в любую секунду могли рвануть.

Почти четыре часа пожарные пытались справиться с возгоранием. На территорию складов никого не пускают, периметр оцепили. Подходить близко опасно, уверяли спасатели - крыша может обвалиться в любой момент.

Огонь был настолько сильным, что пламя перекинулось на соседнее административное здание, но его быстро потушили. На месте развернули целый штаб. Задействовали почти 100 человек личного состава ДЧС и 26 единиц техники.

Ко времени, когда пожар локализовали, уже частично обрушились стена и кровля склада. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

"Пострадал склад, внутри которого находятся товарно-материальные ценности арендаторов. Мог бы распространиться огонь на административное здание. Но силами средствами ДЧС города Алматы было спасено само административное здание. Также рядом расположенные склады. Общая площадь горения - 3 тысячи метров квадратных", - рассказал начальник управления ЧС Ауэзовского района Алматы Абай Асылбаев.

Причина пожара устанавливается. Виной всему может быть неисправная проводка.

К слову, сам склад на пожарную безопасность проверяли почти шесть лет назад. Тогда выявили несколько нарушений, а владельцев привлекли к административной ответственности.

Источник: КТК

Добавим, также сегодня произошел пожар в столичном Музыкальном ТЮЗе. Пожарные из задымленного здания спасли 3 человек и ликвидировали пожар на площади 20 кв. м. Причина пожара устанавливается. Три человека с признаками отравления продуктами горения обратились к медикам.

Пару дней назад в Астане на проезжей части загорелся автомобиль. Кадры с места событий опубликовали в Сети. В МЧС рассказали, что пожар в легковушке был ликвидирован за 15 минут. Пострадавших нет.