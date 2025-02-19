В Алматы тушат пожар по повышенному рангу (видео)

Сегодня, 19 февраля, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание склада, расположенного по улице Утеген батыра в Ауэзовском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в эти минуты огнеборцы Алматы тушат возгорание склада, расположенного по улице Утеген батыра в Ауэзовском районе.

На месте пожарные работают по повышенному рангу.

Пресс-служба ДЧС Алматы по деталям происшествия сообщает, что 19 февраля в 08:26 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу по адресу: Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, 15а.

По прибытии в 08:31 (через 5 минут) - установлено горение складского помещения с переходом на кровлю 3-х этажного административного здания.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды задействован пожарный автопоезд, создан оперативный штаб, введены стволы на тушение и защиту административного здания, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды.

В Telegram-каналах также появляются кадры с места событий.

Новость дополняется.

Напомним, пару дней назад в Астане на проезжей части загорелся автомобиль. Кадры с места событий опубликовали в Сети. В МЧС рассказали, что пожар в легковушке был ликвидирован за 15 минут. Пострадавших нет.

16 февраля пожар произошел в одном из сел в области Абай - загорелись гараж, магазин и хозблок. Спасатели вынесли два газовых баллона на безопасное место и ликвидировали пожар на площади 140 кв. м. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.