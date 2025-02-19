Пожар произошел в столичном ТЮЗе, трое человек пострадали (видео)
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В Астане в подвальном помещении двухэтажного здания в костюмерной Музыкального театра юного зрителя произошел пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в районе Сарыарка Астаны по ул. Жакып Омарова в подвальном помещении двухэтажного здания в костюмерной Музыкального ТЮЗа произошел пожар.
Оперативно прибывшие пожарные из задымленного здания спасли 3 человека и ликвидировали пожар на площади 20 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Три человека с признаками отравления продуктами горения обратились к медикам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2222172-pozhar-proizoshel-v-stolichnom-tyuze-troe-chelovek-postradali-video/