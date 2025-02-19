Пожар произошел в столичном ТЮЗе, трое человек пострадали (видео)

В Астане в подвальном помещении двухэтажного здания в костюмерной Музыкального театра юного зрителя произошел пожар, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в районе Сарыарка Астаны по ул. Жакып Омарова в подвальном помещении двухэтажного здания в костюмерной Музыкального ТЮЗа произошел пожар.

Оперативно прибывшие пожарные из задымленного здания спасли 3 человека и ликвидировали пожар на площади 20 кв.м. Причина пожара устанавливается.

Три человека с признаками отравления продуктами горения обратились к медикам.