Гараж, магазин и хозблок горели ночью в области Абай

Пожар произошел на территории частного жилого дома в одном из сел в области Абай - загорелись гараж, магазин и хозблок, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошел в селе Маканчи Маканчинского района.

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через четыре минуты. Однако, пожар принял развившуюся форму ввиду позднего сообщения и деревянной обрешетки кровли.

Спасатели вынесли два газовых баллонов емкостью 50 литров на безопасное место и оперативно ликвидировали пожар на площади 140 кв.м.

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.