Взрыв на вокзале Астаны: стало известно, откуда прибыл груз

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев прокомментировал произошедший недавно на вокзале Астаны взрыв контейнера на платформе, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам вице-министра, груз прибыл из стран Евросоюза.

"На самом деле это был контейнер, прибывший из стран ЕС. В нем перевозилось оборудование, предположительно, дизельный генератор. В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал.

В настоящее время проводится соответствующее расследование. Устанавливается источник взрыва. Результаты расследования будут озвучены в месячный срок", - сообщил Ластаев в кулуарах правительства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 февраля в районе старого вокзала в Астане прогремел взрыв. Горожане сняли на видео столб дыма. В МЧС рассказали, что произошел хлопок в контейнере на платформе.

В результате происшествия один человек получил незначительный порез руки от осколка. Бригада скорой медицинской помощи оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Позже в КТЖ раскрыли некоторые детали произошедшего. Предварительно в контейнере находился груз - электрооборудование (трансформаторы, генераторы).

Также говорилось, что по факту взрыва контейнера на сортировочном пути в Астане возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего.