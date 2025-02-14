Взрыв контейнера в Астане: в полиции завели уголовное дело
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По факту взрыва контейнера на сортировочном пути в Астане возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.
"Сегодня, 14 февраля в 00:25, на 12-м пути сортировочного парка станции "Астана" произошел взрыв контейнера, прибывшего поездом. Жертв нет. Один человек получил легкие порезы руки. Угрозы для пассажиров и жителей близлежащих районов нет.
По данному факту Департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что на место происшествия выехало руководство департамента. Также создана специальная оперативная группа, которая приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося. Проводится расследование.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 февраля в районе старого вокзала в Астане прогремел взрыв. Горожане сняли на видео столб дыма. В МЧС рассказали, что произошло.
В результате происшествия один человек получил незначительный порез руки от осколка. Бригада скорой медицинской помощи оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Позже в КТЖ раскрыли некоторые детали произошедшего. Предварительно в контейнере находился груз - электрооборудование (трансформаторы, генераторы).
Что делать при взрыве и пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2220722-vzryv-konteynera-v-astane-v-policii-zaveli-ugolovnoe-delo/