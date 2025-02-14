Взрыв контейнера в Астане: в полиции завели уголовное дело

По факту взрыва контейнера на сортировочном пути в Астане возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

"Сегодня, 14 февраля в 00:25, на 12-м пути сортировочного парка станции "Астана" произошел взрыв контейнера, прибывшего поездом. Жертв нет. Один человек получил легкие порезы руки. Угрозы для пассажиров и жителей близлежащих районов нет.

По данному факту Департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выехало руководство департамента. Также создана специальная оперативная группа, которая приступила к выяснению всех обстоятельств случившегося. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 февраля в районе старого вокзала в Астане прогремел взрыв. Горожане сняли на видео столб дыма. В МЧС рассказали, что произошло.

В результате происшествия один человек получил незначительный порез руки от осколка. Бригада скорой медицинской помощи оказала помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Позже в КТЖ раскрыли некоторые детали произошедшего. Предварительно в контейнере находился груз - электрооборудование (трансформаторы, генераторы).

Что делать при взрыве и пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше - влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав 101, или в службу спасения, набрав 112. Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.