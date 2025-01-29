Кирпич сорвался на прохожего с высоты в Уральске: пострадавший скончался на месте

В Уральске мужчина проходил мимо строящегося здания по улице Молдагулова, когда на него упал кирпич. Пострадавший скончался на месте, передает "Мой город".

Как сообщили журналистам издания в пресс-службе управления здравоохранения, вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 15:03. Мужчина проходил мимо строящегося здания по улице Молдагулова, когда на него упал кирпич. Пострадавший 60-65 лет скончался на месте.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО прокомментировали произошедшее.

"29 января рядом со строящимся 9-этажным жилым домом во время проведения строительных работ с высоты упал кирпич и попал в проходящего рядом мужчину. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Ведется следствие", - цитируют авторы информацию ДП.

Напомним, осенью прошлого года в столичном ЖК на голову женщины обрушилась плитка. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга (ушиб мягких тканей теменной области). В ДП столицы по факту происшествия возбудили уголовное дело.

Годом ранее в Жамбылской области произошел сильный ураган, сорвавший крышу здания, которая упала на прохожую. 57-летнюю женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

А в Астане забор упал на женщину во время сильного урагана. Она была доставлена в городскую больницу.

Также в Астане из-за сильного ветра сорвало баннер около ТРЦ. Последний упал на женщину, ее доставили в больницу с ушибом грудной клетки и локтевого сустава.