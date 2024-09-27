Уголовное дело возбудили после обрушения плитки на голову астанчанки в ЖК
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Уголовное дело возбудили по факту падения плитки на голову женщины в одном из жилых комплексов Астаны. Инцидент произошел сегодня, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.
Ранее сегодня в столичном ЖК на голову женщины обрушилась плитка. Пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга (ушиб мягких тканей теменной области).
В ДП столицы сообщили, что возбуждено уголовное дело.
"По факту падения кафельной плитки на женщину сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Установлено, что 27 сентября в больницу была доставлена и госпитализирована жительница столицы, на которую при выходе из лифта упала плитка с облицовки. Проводится расследование, по результатам которого будут приняты меры согласно законодательству", - гласит ответ.
В мае прошлого года в Жамбылской области произошел сильный ураган, сорвавший крышу здания, которая упала на прохожую. 57-летнюю женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
В ноябре в Астане из-за сильного ветра сорвало баннер около ТРЦ. Последний упал на женщину, ее доставили в больницу с ушибом грудной клетки и локтевого сустава.
В начале этого года жительницу Восточно-Казахстанской области завалило снегом у дома. На помощь ей пришел прохожий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2166981-ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-obrusheniya-plitki-na-golovu-astanchanki-v-zhk/
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