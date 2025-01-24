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Эзотерика

Водитель грузовика пострадал во время пожара в Карагандинской области

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Сгоревший автомобиль
Сгоревший автомобиль. Фото: ДЧС Карагандинской области

В Карагандинской области за сутки из-за короткого замыкания произошло три пожара на транспорте. Пострадал один человек, жертв нет. Причины пожаров уточняются, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили в ведомстве, за прошедшие сутки из-за короткого замыкания электропроводки в регионе загорелись два легковых и один грузовой автомобиль.

В Шахтинске на проезде Казахстанский произошло возгорание сгораемых частей в моторном отсеке, панели приборов и обшивки салона автомобиля Volkswagen Golf на площади 2 кв.м.

"Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов", - отметили в ДЧС Карагандинской области.

В Бухар-Жырауском районе на 1042 км автодороги Алматы - Екатеринбург произошло возгорание сгораемых частей кабины грузового автомобиля Shacman на общей площади 3 кв.м.

Водитель 1962 года рождения госпитализирован в клинику им. Макажанова города Караганды с отравлением угарным газом. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

В Темиртау в 6 микрорайоне произошло возгорание сгораемых частей двигателя в моторном отсеке автомобиля Volkswagen Passat на площади 1 кв.м. Пожар ликвидирован до прибытия сил ДЧС. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

В ДЧС Карагандинской области напомнили:

  • не отогревайте авто открытым огнем и бытовыми электроприборами;
  • вовремя проходите техосмотр;
  • обращайте внимание на любую неисправность автомобиля;
  • ремонт доверяйте профессионалам;
  • в машине храните огнетушитель.

По всем фактам пожара звонить по номерам 101 и 112.

Ранее в Караганде произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате аварии вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели.

А в Бухар-Жырауском районе на Восточном обходе Караганды загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Причиной пожара тоже стало короткое замыкание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2214971-voditel-gruzovika-postradal-vo-vremya-pozhara-v-karagandinskoy-oblasti/

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