Водитель грузовика пострадал во время пожара в Карагандинской области
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В Карагандинской области за сутки из-за короткого замыкания произошло три пожара на транспорте. Пострадал один человек, жертв нет. Причины пожаров уточняются, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщили в ведомстве, за прошедшие сутки из-за короткого замыкания электропроводки в регионе загорелись два легковых и один грузовой автомобиль.
В Шахтинске на проезде Казахстанский произошло возгорание сгораемых частей в моторном отсеке, панели приборов и обшивки салона автомобиля Volkswagen Golf на площади 2 кв.м.
"Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов", - отметили в ДЧС Карагандинской области.
В Бухар-Жырауском районе на 1042 км автодороги Алматы - Екатеринбург произошло возгорание сгораемых частей кабины грузового автомобиля Shacman на общей площади 3 кв.м.
Водитель 1962 года рождения госпитализирован в клинику им. Макажанова города Караганды с отравлением угарным газом. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.
В Темиртау в 6 микрорайоне произошло возгорание сгораемых частей двигателя в моторном отсеке автомобиля Volkswagen Passat на площади 1 кв.м. Пожар ликвидирован до прибытия сил ДЧС. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.
В ДЧС Карагандинской области напомнили:
- не отогревайте авто открытым огнем и бытовыми электроприборами;
- вовремя проходите техосмотр;
- обращайте внимание на любую неисправность автомобиля;
- ремонт доверяйте профессионалам;
- в машине храните огнетушитель.
По всем фактам пожара звонить по номерам 101 и 112.
Ранее в Караганде произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате аварии вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели.
А в Бухар-Жырауском районе на Восточном обходе Караганды загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Причиной пожара тоже стало короткое замыкание.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2214971-voditel-gruzovika-postradal-vo-vremya-pozhara-v-karagandinskoy-oblasti/