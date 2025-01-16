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Ученик с ножом напал на гимназию в Словакии: известно о двух погибших

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Мужчина держит нож в руке
Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: Dmytro Skrypnykov / Getty Images

В Словакии ученик совершил нападение с ножом в здании гимназии города Спишска-Стара-Вес. На данный момент известно о двух погибших, еще один пострадавший находится в больнице.

По данным РБК, два человека погибли в результате нападения ученика с ножом на гимназию 16 января в городе Спишска-Стара-Вес в Словакии. Еще один пострадавший находится в критическом состоянии.

Сообщается, что инцидент произошел в здании гимназии. По предварительным данным, в учебное заведение проник ученик, вооруженный ножом. Изначально в полиции заявляли, что подозреваемый в причастности к атаке, находится в бегах.

По информации РИА Новости, находившийся в бегах подозреваемый вскоре после случившегося был задержан, данную информацию также подтвердили в полиции.

Напомним, в сентябре прошлого года в Челябинске в одной из школ произошло ЧП - ученик пронес в здание молоток и напал на сверстников и учителей. Пострадавшие были госпитализированы.

Также в сентябре сообщалось, что не менее четырех человек погибли и еще девять получили ранения в результате стрельбы в школе Апалачи в американском штате Джорджия, примерно в 70 км к северо-востоку от Атланты. Позже местные власти объявили, что задержан 14-летний ученик этой же школы Колт Грей.

В конце июля 2024 года в городе Саутпорт, расположенном неподалеку от Ливерпуля на севере Англии, произошло нападение на детский танцевальный клуб. От ножевых ранений умерли трое детей, другие дети и взрослые получили тяжелые ранения.

В начале прошлого года в американском штате Айова неизвестный также открыл стрельбу в школе. В итоге погиб один человек, еще несколько - пострадали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2212386-uchenik-s-nozhom-napal-na-gimnaziyu-v-slovakii-izvestno-o-dvuh-pogibshih/

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