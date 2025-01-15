Веранда дома загорелась в Павлодарской области
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В селе Коктобе Майского района Павлодарской области произошел пожар в газоблочной пристроенной веранде к двухквартирному дому, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
По информации пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре поступило 14 января в 20.48.
Возгорание охватило деревянные конструкции кровли пристроенной веранды, а также кухню, где горели домашние вещи. Из-за высокой температуры оплавился натяжной потолок и пластиковое окно. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.
"Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был локализован и ликвидирован, что предотвратило его распространение на соседние помещения", - отметили в ДЧС Павлодарской области.
Во время тушения огнеборцы из горящей веранды извлекли газовый баллон объемом 27 литров.
На месте работал один пожарный расчет. Пожар локализовали в 21.16, а полностью ликвидировали в 21.35.
"Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - уточнили в ведомстве.
Ранее крупный пожар вспыхнул в Каскелене. Там загорелся один из складов магазина строительных материалов. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Обошлось без пострадавших.
А в Медеуском районе Алматы загорелся частный дом. Спасатели вынесли из пожара газовый баллон. Горение ликвидировали на площади 250 кв. м. Пострадавших не было - до прибытия пожарных все жители самостоятельно вышли на улицу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211801-veranda-doma-zagorelas-v-pavlodarskoy-oblasti/