Веранда дома загорелась в Павлодарской области

В селе Коктобе Майского района Павлодарской области произошел пожар в газоблочной пристроенной веранде к двухквартирному дому, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре поступило 14 января в 20.48.

Возгорание охватило деревянные конструкции кровли пристроенной веранды, а также кухню, где горели домашние вещи. Из-за высокой температуры оплавился натяжной потолок и пластиковое окно. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.

"Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был локализован и ликвидирован, что предотвратило его распространение на соседние помещения", - отметили в ДЧС Павлодарской области.

Во время тушения огнеборцы из горящей веранды извлекли газовый баллон объемом 27 литров.

На месте работал один пожарный расчет. Пожар локализовали в 21.16, а полностью ликвидировали в 21.35.

"Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается", - уточнили в ведомстве.

Ранее крупный пожар вспыхнул в Каскелене. Там загорелся один из складов магазина строительных материалов. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Обошлось без пострадавших.

А в Медеуском районе Алматы загорелся частный дом. Спасатели вынесли из пожара газовый баллон. Горение ликвидировали на площади 250 кв. м. Пострадавших не было - до прибытия пожарных все жители самостоятельно вышли на улицу.