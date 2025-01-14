Крупный пожар вспыхнул в Каскелене (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Спасатели тушат пожар в одном из складов магазина строительных материалов в Каскелене, пожару присвоен повышенный ранг сложности. Обстоятельства инцидента пока выясняются.
В соцсетях распространяют видео и фотографии из Каскелена, где, по данным очевидцев, тушат сильный пожар на территории рынка. Так, в Instagram-аккаунте Kaskelenkz опубликовали видео очевидца, который, комментируя пожар за кадром сообщил, что горит строительный рынок.
В группе Kaskelen.today также опубликовали видео с места происшествия.
На кадрах видно, что горит довольно большая территория. На месте ЧП, судя по кадрам, находятся пожарные машины и большое количество очевидцев.
Как сообщается в Telegram-канале МЧС, в эти минуты спасатели тушат по повышенному рангу пожар в одном из складов магазина строительных материалов в городе Каскелен.
"Обстоятельства инцидента уточняются", - сказано в сообщении.
"Работа по тушению пожара продолжается. На месте создан оперативный штаб пожаротушения. Подаются водяные стволы на защиту соседних жилых домов и на тушение. Всего задействовано порядка 30 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС.
Пожар локализован, пострадавших нет", - рассказали в МЧС.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112. Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
В декабре прошлого года в Шымкенте случился крупный пожар - там загорелись три бутика на территории рынка.
Также сообщалось, что в ноябре 2024 года на одном из рынков Жетысуского района Алматы случился пожар - горели четыре пластиковых бутика.
А в сентябре прошлого года в Алматы загорелся контейнер на рынке "Арыстан", расположенном в микрорайоне Аксай-4.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2211530-krupnyy-pozhar-vspyhnul-v-kaskelene-video/