Рынок загорелся в Алматы

В Алматы загорелся контейнер на рынке "Арыстан", расположенном в микрорайоне Аксай-4, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщили в пресс-службе департамента, 16 сентября в 15:55 силы и средства ДЧС, направленные в микрорайон Аксай-4, рынок "Арыстан", оперативно сняли угрозу распространения огня в загоревшемся контейнере на площади 8 квадратных метров.

В ведомстве добавили, что возгорание было локализовано в 15:28, а ликвидировано – в 15:30.

В тушении приняли участие 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау произошел пожар в многоэтажном доме. Оттуда были эвакуированы 40 человек, десять из которых - дети. Пострадавших нет.