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Торговый рынок горел в Шымкенте ночью

Опубликовано:

Пожарные на месте ЧП
Пожарные на месте ЧП. Фото: t.me/qr_tjm

Минувшей ночью в третьем мегаполисе Казахстана случился крупный пожар – загорелись три бутика на территории рынка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, пожар произошел в Туранском районе по улице Водопьянова – на территории торгового рынка загорелись три торговых бутика со строительными товарами.

"Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня.

Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2196339-torgovyy-rynok-gorel-v-shymkente-nochyu/

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