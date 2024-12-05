Торговый рынок горел в Шымкенте ночью
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Минувшей ночью в третьем мегаполисе Казахстана случился крупный пожар – загорелись три бутика на территории рынка, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, пожар произошел в Туранском районе по улице Водопьянова – на территории торгового рынка загорелись три торговых бутика со строительными товарами.
"Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня.
Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2196339-torgovyy-rynok-gorel-v-shymkente-nochyu/