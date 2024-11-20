Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Рынок горел ночью в Алматы (видео)

Опубликовано:

Пожар на рынке в Алматы
Пожар на рынке в Алматы. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

Минувшей ночью на одном из рынков Жетысуского района Алматы случился пожар – горели четыре пластиковых бутика, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, прибывшие на место вызова пожарные одновременно подали пять стволов на тушение.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 34 минуты с момента вызова", – рассказали в МЧС.

Общая площадь пожара 150 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2189799-rynok-gorel-nochyu-v-almaty-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie