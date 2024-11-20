Рынок горел ночью в Алматы (видео)
Опубликовано:
Минувшей ночью на одном из рынков Жетысуского района Алматы случился пожар – горели четыре пластиковых бутика, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, прибывшие на место вызова пожарные одновременно подали пять стволов на тушение.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 34 минуты с момента вызова", – рассказали в МЧС.
Общая площадь пожара 150 квадратных метров.
Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2189799-rynok-gorel-nochyu-v-almaty-video/