Спасатели обратились к акимату из-за бараков на окраине Актобе (видео)

В Актобе деревянные дома барачного типа признаны пожароопасными, из-за неисправной электропроводки и отопительных систем начаты рейды спасателей для предотвращения бытовых пожаров, передает 24.kz.

Бытовые пожары охватили Актобе. В эти выходные в городе сгорели пять бараков. Из очага пламени спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе 8 детей. К счастью, обошлось без жертв. Однако с начала года в огне погибли 13 жителей области.

"На меня чуть не упала крыша. Огонь распространялся настолько стремительно, что мы не успели сами выбраться, нам помогли спасатели", - рассказала местная жительница Ания Файзуллина.

Деревянные дома дотла сгорают за минуты. В большинстве случаев пожарным остается лишь разгребать обугленные конструкции. Зная об этом, местные жители игнорируют правила собственной безопасности, годами не ремонтируют электропроводку и отопительную систему.

"Причиной данного происшествия стало замыкание проводов освещения. Здесь были произведены скрутки без надлежащих зажимов, они, видимо, расслабились, и произошло замыкание проводов между собой", - отметил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Актюбинской области Евгений Овчарский.

Бараки на окраине Актобе давно подлежат расселению. Люди стоят в очереди на квартиры от государства. Однако темпы жилищного строительства не позволяют ускорить этот процесс, спасателям остается лишь контролировать пожароопасные территории.

"За последние три года в старых домах участились факты пожаров. Мы еще раз обращаем внимание на эту проблему и надеемся, что местные исполнительные органы решат жилищные проблемы жителей", - резюмировал заместитель начальника ДЧС Актюбинской области Айбат Жанабергенов.

В этом году в Актюбинской области произошло 469 пожаров, зафиксирован рост бытовых возгораний. Поэтому в регионе продолжается установка пожарных сигнализаций и датчиков угарного газа в домах малообеспеченных и многодетных семей.

Ранее сообщалось, что в Караганде пожарные оперативно ликвидировали возгорание в частном доме, предотвратив его полное уничтожение. В результате произошедшего пострадавших нет.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.