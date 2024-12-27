Пожар произошел в многоквартирном доме в Актобе (видео)

В подвале многоквартирного жилого дома в Актобе произошел пожар. Возгорание оперативно потушили, причиной стало нарушение правил хранения личных вещей, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, в подвале многоквартирного жилого дома № 75 по улице Есет батыра в Актобе произошел пожар. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание.

По данным специалистов по ЧС, причиной пожара стало хранение жильцами в подвале личных вещей.

"В этой связи напоминаем жителям о запрете хранения бытовых и горючих материалов в подвалах домов согласно требованиям "Правил управления кондоминиумом и содержания общего имущества кондоминиума". Жители многоквартирных домов обязаны соблюдать санитарные, экологические, противопожарные и другие обязательные нормы и правила", -отметили в акимате.

Ранее сообщалось, что в Актобе спасатели эвакуировали 20 человек во время пожара, который произошел в пятиэтажном доме. Пожар ликвидирован без пострадавших.

Также стало известно, что в городе деревянные дома барачного типа признаны пожароопасными, из-за неисправной электропроводки и отопительных систем начаты рейды спасателей для предотвращения бытовых пожаров.