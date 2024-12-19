20 человек эвакуировали из пятиэтажки в Актобе

В Актобе спасатели эвакуировали 20 человек во время пожара, который произошел в пятиэтажном доме. Пожар ликвидирован без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Актобе на улице Есет батыра в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на пятом этаже.

Спасатели МЧС по лестничному маршу эвакуировали 20 человек, из них 5 детей.

Пожар был ликвидирован на развивающейся стадии на площади 8 кв.м. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в многоэтажке в городе Аксае в ЗКО. Спасаясь от пожара, двое детей выпрыгнули из окна на натянутое мужчинами полотно.

Также пожарные Актюбинской области ликвидировали возгорание в дачном массиве. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

А огнеборцы Алматинской области при пожаре эвакуировали 5 человек. ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме в Каскелене.