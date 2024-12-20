Курение привело к смерти в Темиртау

19 декабря в Темиртау по улице Абая произошел пожар в квартире 5-этажного жилого дома, в результате которого погиб мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в квартире на пятом этаже горели домашние вещи и мебель на трех квадратных метрах.

Огнеборцы вынесли из горящей квартиры мужчину со следами ожогов и без сознания.

К сожалению, его смерть была констатирована бригадой скорой медицинской помощи. Из квартиры также был вынесен газовый баллон объемом 27 литров.

Кроме того, силами ДЧС из соседней квартиры была эвакуирована женщина.

В ведомстве отметили, что предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, связанное с курением.

Ранее сообщалось, что в одном из жилых домов Караганды случился пожар. В результате ЧП погиб мужчина, еще два человека отравились дымом.

Также в Караганде ранее случился пожар в пятиэтажном жилом доме. На месте пожара спасатели нашил тело мужчины.