Взрывы предотвратили в Карагандинской области

В поселке Нура Карагандинской области пожарные предотвратили возможный взрыв газовых баллонов при возгорании хозяйственной постройки. В ходе происшествия пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, на территории частного жилого дома произошло возгорание хозяйственной постройки.

В ходе разведки огнеборцы обнаружили и вынесли из охваченного огнем здания шесть газовых баллонов объемом 27 литров, предотвратив тем самым их взрывы.

"Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м. Пострадавших нет", — отметили в МЧС.

Напомним, также рано утром в одном из жилых домов Караганды случился пожар. В результате произошедшего погиб один человек, еще двое отравились дымом. Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание, причины происшествия выясняются.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.