Пожар случился в пятиэтажке в Караганде: есть погибший и пострадавшие

Этой ночью в одном из жилых домов Караганды случился пожар. В результате ЧП погиб мужчина, еще два человека отравились дымом, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пожар произошел в пятиэтажке в 12 микрорайоне – огонь охватил мебель, домашние вещи и внутреннюю деревянную обшивку балкона на общей площади 20 квадратных метров.

Отмечается, что ситуацию осложняло сильное задымление. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 12 человек, в том числе 5 детей. Троих человек, находившихся в горящей квартире, огнеборцы вынесли на воздух, используя специальные колпаки.

"Пострадавшие получили отравление угарным газом. Один из них скончался в машине скорой помощи, несмотря на оказанную помощь. Один пострадавший был госпитализирован после оказания помощи бригадой экстренного реагирования филиала Центра медицины катастроф, а второй отпущен после осмотра", – говорится в сообщении.

Пожар был полностью ликвидирован, причины происшествия выясняются.

Напомним, накануне в одном из многоквартирных домов Шымкента случился пожар. Возгорание удалось оперативно потушить. В результате ЧП пострадала девушка. Ее госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

Вчера также сообщалось, что в Костанайской области трое детей и их дедушка насмерть отравились угарным газом. Еще троих членов семьи госпитализировали.

Добавим, по информации на сайте "Электронного правительства", угарный газ крайне ядовит для человека. Отравление им может нанести серьезный ущерб здоровью и закончиться летальным исходом.

Угарный газ не имеет запаха, потому его очень сложно распознать.

Симптомы отравления угарным газом (может быть от одного до нескольких симптомов): головокружение, тяжесть и пульсация в голове, головная боль, тошнота, рвота, удушье, одышка, кашель, слезящиеся глаза, утомление, дезориентация, обморок.

Первая помощь при отравлении угарным газом:

при легких отравлениях (головокружение и тошнота) - быстро вынести пострадавшего из зоны действия угарного газа, обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточки и двери);

если пострадавший в сознании - дать понюхать нашатырный спирт, растереть тело, напоить крепким чаем или кофе, вызвать скорую помощь;

если пострадавший без сознания - немедленно начать делать искусственное дыхание до приезда скорой помощи.

Даже при легком отравлении угарным газом не оставляйте пострадавшего без присмотра до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, и готовьтесь при необходимости вызвать скорую помощь.

Для вызова службы скорой помощи наберите 103.Для вызова службы спасения наберите 112.