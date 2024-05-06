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Супруги-пенсионеры сгорели заживо при пожаре в Актобе

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Сгоревший дом
Сгоревший дом. Кадр из видео: КТК

Пожилые супруги заживо сгорели во время пожара в Актобе - в дачном кооперативе дотла сгорел частный дом. Тела пенсионеров нашли пожарные, передает сайт телеканала КТК.

О произошедшем пожаре сообщили соседи погибших супругов. Пока на место ЧП ехали пожарные расчеты, местные жители пытались самостоятельно справиться с возгоранием, однако сделать этого им не удалось.

К приезду пожарных дом уже был полностью охвачен пламенем - он был полностью разрушен огнем, отметили корреспонденты телеканала.

На месте пожара спасатели обнаружили тела хозяев этого дома - здесь поживали супруги. По словам местных семейная пара пенсионеров жила в этом доме очень давно.

По предварительной версии, причиной произошедшей трагедии стало замыкание электропроводки.

"Из данного дома были извлечены газовые и кислородные баллоны в количестве восьми единиц. Вероятной причиной пожара послужило короткое замыкание электрического провода от духовой печи, подключенной к розетке", - сообщил начальник отдела ЧС района Астана УЧС Актобе Данарбек Имангазин.

Источник: КТК.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2097227-suprugi-pensionery-sgoreli-zazhivo-pri-pozhare-v-aktobe/

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