Два человека погибли в частном доме в Карагандинской области (видео)

В поселке Габидена Мустафина в результате ночного пожара в частном доме погибли два человека, еще один госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 6 ноября текущего года ночью в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в поселке Габидена Мустафина произошел пожар в частном доме на общей площади 40 кв. м.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожар был полностью ликвидирован.

К сожалению, в результате пожара погибли 2 человека. Также силами ДЧС была спасена владелица дома, которую с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в поселковую больницу.

"Предварительная причина пожара - открытый источник огня (непотушенная сигарета, спички)", - уточнили в ДЧС Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в 2-этажном отдельно стоящем здании сауны в Караганде произошло горение деревянной обрешетки кровли и перекрытия с последующим частичным обрушением. Жертв и пострадавших не было.

Помимо этого, накануне в Караганде на строительной площадке произошел пожар в кабине башенного крана. В результате инцидента никто не пострадал.