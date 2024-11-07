Два человека погибли в частном доме в Карагандинской области (видео)
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В поселке Габидена Мустафина в результате ночного пожара в частном доме погибли два человека, еще один госпитализирован, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 6 ноября текущего года ночью в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в поселке Габидена Мустафина произошел пожар в частном доме на общей площади 40 кв. м.
Благодаря оперативным и слаженным действиям пожар был полностью ликвидирован.
К сожалению, в результате пожара погибли 2 человека. Также силами ДЧС была спасена владелица дома, которую с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали в поселковую больницу.
"Предварительная причина пожара - открытый источник огня (непотушенная сигарета, спички)", - уточнили в ДЧС Карагандинской области.
Ранее сообщалось, что в 2-этажном отдельно стоящем здании сауны в Караганде произошло горение деревянной обрешетки кровли и перекрытия с последующим частичным обрушением. Жертв и пострадавших не было.
Помимо этого, накануне в Караганде на строительной площадке произошел пожар в кабине башенного крана. В результате инцидента никто не пострадал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2184447-dva-cheloveka-pogibli-v-chastnom-dome-v-karagandinskoy-oblasti-video/