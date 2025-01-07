Землетрясение в Тибете: число погибших выросло до 95

По подтвержденным данным, 95 человек погибли, еще 130 получили травмы в результате землетрясения в Китае, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По данным агентства, число погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая выросло до 95. По последней информации, еще 130 человек получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, сегодня утром землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, менее чем в 100 км от одной из провинций Непала. Глубина эпицентра составляла около 10 км. В регионе началась эвакуация населения из-за рисков повторных землетрясений.

Данные о количестве жертв землетрясения постоянно меняются. Через несколько часов после землетрясения сообщалось, что число погибших составляло 53 человека.

Также сообщалось, что президент Казахстана направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину.

Что делать при землетрясении

В МЧС РК рекомендуют заранее продумать 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков. Отойдите от мебели, окна, люстры. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков). Отключите воду, газ, электричество. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее). Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев. Будьте готовы к повторным толчкам. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.