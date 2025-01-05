Мужчина покурил и умер в Карагандинской области

В праздничные дни спасатели Карагандинской области выезжали 85 раз: ликвидировали пожары и проводили спасательные операции. На вызовах спасено 26 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, за прошедшие праздничные дни с 31 декабря по 4 января подразделениями ДЧС Карагандинской области осуществлено 85 выездов, из них на пожары и случаи горения - 34, на проведение аварийно-спасательных и поисковых работ - 50. При этом спасены 26 человек, эвакуировано 30 человек.

Так, в городе Абай по улице Шерубай батыра в пятиэтажном жилом доме на 4-м этаже в квартире произошло горение оконного и дверного блока, домашних вещей и мебели на площади 10 кв. м.

В коридоре без признаков жизни обнаружено тело мужчины 1949 г. р. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем (курение).

В Караганде в 11а микрорайоне в пятиэтажном жилом доме в квартире на 3-м этаже произошло горение деревянного пола, домашних вещей и мебели на общей площади 4,5 кв. м.

Силами ДЧС при помощи спасательных колпаков по лестничному маршу спасено 5 человек, из них 4 ребенка. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем (курение).

В Темиртау в 6-м микрорайоне в пятиэтажном жилом доме в квартире на 2-м этаже произошло горение домашних вещей и мебели на общей площади 5 кв. м. Силами ДЧС спасен и госпитализирован мужчина 1986 г. р.

В Сарани по улице Тургенева во дворе частного жилого дома произошло горение деревянных конструкций крыши хозпостройки и бани на общей площади 15 кв. м. В результате пожара погибло 3 гуся и 8 кур. Причина пожара устанавливается.

В Осакаровском районе в селе Центральное по улице Фабричная во дворе частного жилого дома произошло горение деревянной обрешетки крыши гаража, пристроенной к жилому дому, на общей площади 20 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

Департамент по чрезвычайным ситуациям обращается ко всем жителям Карагандинской области строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

не оставлять непотушенные сигареты и спички;

следить за исправностью электрических приборов и сетей;

не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов;

использовать только исправные печи, газовые и электрические приборы;

своевременно очищать дымоходы от сажи не менее одного раза в месяц;

не перекаливать печь и своевременно заделывать трещины;

не сушить на печи и в непосредственной близости от нее дрова, домашние вещи, устанавливать вплотную к ней мебель;

не допускать игр детей с огнем, не разрешать и не доверять детям растопку печей.

Ранее сообщалось, что в Балхаше произошел пожар, охвативший три дачных домика, хозпостройку и автомобиль. На месте обнаружено тело мужчины. Причины пожара устанавливаются.

Помимо этого, в Караганде пожарные оперативно ликвидировали возгорание в частном доме, предотвратив его полное уничтожение. В результате произошедшего пострадавших нет.

А еще пожарные ликвидировали возгорание котельной на улице Молокова, предотвратив распространение огня на складские и офисные помещения.