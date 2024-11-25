Котельная загорелась в Караганде

Пожарные в Караганде ликвидировали возгорание котельной на улице Молокова, предотвратив распространение огня на складские и офисные помещения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в районе имени Казыбек би на улице Молокова произошло горение деревянной обрешетки кровли и перекрытия котельной, принадлежащей одному из частных объектов.

Благодаря оперативной работе спасателей пожар был полностью ликвидирован на площади 50 кв. м.

Слаженными действиями сотрудников не допущено распространение огня на основные здания складов и офисных помещений. Пострадавших нет.

"МЧС призывает всех граждан соблюдать и не пренебрегать правилами пожарной безопасности", - отметили в ведомстве.

Напомним, неделю назад пожар произошел в пятиэтажке в 12 микрорайоне - огонь охватил мебель, домашние вещи и внутреннюю деревянную обшивку балкона на общей площади 20 квадратных метров. В результате ЧП погиб мужчина, еще два человека отравились дымом.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара.

Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.