Мужчина погиб на дачном участке в Балхаше
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В Балхаше произошел пожар, охвативший три дачных домика, хозпостройку и автомобиль. На месте обнаружено тело мужчины. Причины пожара устанавливаются, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, 11 декабря в 03:54 в Балхаше на улице Пригородная произошло горение деревянной обрешетки крыши, оконных и дверных блоков трех дачных домиков, хозпостройки, а также находившейся под навесом автомашины (сгорела полностью) на площади 100 кв. м.
На месте пожара было обнаружено тело хозяина 1969 года рождения.
"Пожар был ликвидирован в 07:53. Причины возгорания устанавливаются", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре тушили пожар в здании, из которого вынесли газовые баллоны. На месте происшествия обнаружили тело мужчины.
А в поселке Нура Карагандинской области сгорел гараж, в котором находились автомобиль и техника. К счастью, жертв нет, сам пожар удалось быстро ликвидировать.
Еще один пожар в регионе произошел в частном доме в городе Абай. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможный взрыв газовых баллонов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2198951-muzhchina-pogib-na-dachnom-uchastke-v-balhashe/