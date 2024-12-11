Мужчина погиб на дачном участке в Балхаше

В Балхаше произошел пожар, охвативший три дачных домика, хозпостройку и автомобиль. На месте обнаружено тело мужчины. Причины пожара устанавливаются, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 11 декабря в 03:54 в Балхаше на улице Пригородная произошло горение деревянной обрешетки крыши, оконных и дверных блоков трех дачных домиков, хозпостройки, а также находившейся под навесом автомашины (сгорела полностью) на площади 100 кв. м.

На месте пожара было обнаружено тело хозяина 1969 года рождения.

"Пожар был ликвидирован в 07:53. Причины возгорания устанавливаются", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре тушили пожар в здании, из которого вынесли газовые баллоны. На месте происшествия обнаружили тело мужчины.

А в поселке Нура Карагандинской области сгорел гараж, в котором находились автомобиль и техника. К счастью, жертв нет, сам пожар удалось быстро ликвидировать.

Еще один пожар в регионе произошел в частном доме в городе Абай. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить возможный взрыв газовых баллонов.