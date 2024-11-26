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Частный дом вспыхнул в Караганде

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Пожар в Караганде
Пожар в Караганде. Фото: t.me/qr_tjm

В Караганде пожарные оперативно ликвидировали возгорание в частном доме, предотвратив его полное уничтожение. В результате произошедшего пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в районе имени Алихана Бокейхана Караганды по улице Серова произошел пожар в частном жилом доме.

Благодаря слаженным и грамотным действиям огнеборцев удалось остановить пожар, тем самым предотвратить распространение огня.

"Пожар ликвидирован на площади 5 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - рассказали в МЧС.

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Ранее сообщалось, что в Караганде на строительной площадке произошел пожар в кабине башенного крана. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Помимо этого, в пятиэтажном жилом доме Караганды случился пожар, в результате которого погиб мужчина, еще два человека отравились дымом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2192673-chastnyy-dom-vspyhnul-v-karagande/

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