Мужчина упал в колодец в Актобе
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Мужчину, упавшего в колодец теплотрассы в районе Алматы в Актобе, спасли сотрудники МЧС. Пострадавший был передан медикам для оказания помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в районе Алматы вблизи железнодорожного переезда мужчина по неосторожности упал в колодец теплотрассы.
Оперативно прибывшие спасатели МЧС извлекли пострадавшего 1974 года рождения и передали его сотрудникам скорой помощи.
В ведомстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить на номер 112.
Ранее сообщалось, что 35-летний мужчина упал в канализационный люк, расположенный возле дома по улице Урдинская в Уральске. На помощь к нему пришли спасатели.
Помимо этого, в Сети распространяется видео с места инцидента, где автор ролика утверждает, что в открытый колодец в Астане упал ребенок. На информацию отреагировали в пресс-службе ДЧС города.
А в Караганде спасатели пришли на помощь 10-летнему мальчику, который упал в открытый колодец.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206614-muzhchina-upal-v-kolodec-v-aktobe/