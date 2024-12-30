Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мужчина упал в колодец в Актобе

Опубликовано:

Колодец
Колодец. Фото: t.me/qr_tjm

Мужчину, упавшего в колодец теплотрассы в районе Алматы в Актобе, спасли сотрудники МЧС. Пострадавший был передан медикам для оказания помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в районе Алматы вблизи железнодорожного переезда мужчина по неосторожности упал в колодец теплотрассы.

Оперативно прибывшие спасатели МЧС извлекли пострадавшего 1974 года рождения и передали его сотрудникам скорой помощи.

В ведомстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить на номер 112.

Ранее сообщалось, что 35-летний мужчина упал в канализационный люк, расположенный возле дома по улице Урдинская в Уральске. На помощь к нему пришли спасатели.

Помимо этого, в Сети распространяется видео с места инцидента, где автор ролика утверждает, что в открытый колодец в Астане упал ребенок. На информацию отреагировали в пресс-службе ДЧС города.

А в Караганде спасатели пришли на помощь 10-летнему мальчику, который упал в открытый колодец.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206614-muzhchina-upal-v-kolodec-v-aktobe/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie