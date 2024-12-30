Мужчина упал в колодец в Актобе

Мужчину, упавшего в колодец теплотрассы в районе Алматы в Актобе, спасли сотрудники МЧС. Пострадавший был передан медикам для оказания помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в районе Алматы вблизи железнодорожного переезда мужчина по неосторожности упал в колодец теплотрассы.

Оперативно прибывшие спасатели МЧС извлекли пострадавшего 1974 года рождения и передали его сотрудникам скорой помощи.

В ведомстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить на номер 112.

Ранее сообщалось, что 35-летний мужчина упал в канализационный люк, расположенный возле дома по улице Урдинская в Уральске. На помощь к нему пришли спасатели.

Помимо этого, в Сети распространяется видео с места инцидента, где автор ролика утверждает, что в открытый колодец в Астане упал ребенок. На информацию отреагировали в пресс-службе ДЧС города.

А в Караганде спасатели пришли на помощь 10-летнему мальчику, который упал в открытый колодец.