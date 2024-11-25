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Появилось видео крушения самолета в Литве

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Крушение самолета в Литве
Крушение самолета. Кадр из видео: x.com/KyraCloudy

В Сети опубликовали кадры крушения грузового Boeing в Литве. Также власти рассказали о рассматриваемых версиях произошедшей трагедии.

Пользователи в соцсетях поделились снятыми кадрами, на которых видно яркую вспышку после крушения самолета.

Одно из видео было снято камерой наблюдения, другое - автомобилистами, которые ехали в сторону, где произошло ЧП.

Как пишет местное издание Delfi, полиция начала предварительное расследование авиакатастрофы. Сообщается, что расследование начато в соответствии со статьей Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств или дорог и находящихся на них сооружений.

Глава Национального центра кризисного управления (НЦКУ) Вилмантас Виткаускас заявил, что крушение самолета, произошедшее в Вильнюсе в понедельник утром, является несчастным случаем. Между тем, генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас утверждает, что нельзя исключать и версию теракта.

По данным другого литовского издания LRT, глава департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис считает, что пока рано связывать утреннее крушение грузового самолета в Вильнюсе с внешним воздействием, но возможность терроризма исключать нельзя.

Генкомиссар Арунас Паулаускас также добавил, что самолет был грузовым, он полностью разбит, а груз разбросан на большой площади.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192034-poyavilos-video-krusheniya-samoleta-v-litve/

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