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Грузовой самолет упал на жилой дом в Литве, погиб один человек

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Самолет упал в Вильнюсе
Самолет упал в Вильнюсе. Фото: t.me/rudelfi

В литовском Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом и загорелся. Один из членов экипажа погиб, двое получили ранения, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте Delfi.lt, по данным полиции, в 5:31 поступило сообщение о том, что в Вильнюсе на улице Жирню упал грузовой самолет. Сообщается, что в самолете были четыре человека: два пилота и два работника.

По данным отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, самолет упал на двухэтажный жилой дом. По словам очевидцев, закрыт участок прилегающей к месту происшествия дороги.

РБК информирует, что в результате крушения один человек погиб и двое получили ранения, их уже доставили в больницу. По данным местных СМИ, один из выживших - пилот самолета.

По информации SHOT, самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и выполнял рейс в интересах DHL. Канал уточняет, что погибший - один из пилотов. Жители дома, на который упал грузовой борт, чудом не пострадали.

Самолет не долетел до аэропорта Вильнюса всего пару километров. Выясняются причины ЧП.

Напомним, ранее в конце октября легкомоторный самолет рухнул в России. На борту находились девять человек, среди которых 8-летний ребенок. В результате произошедшего четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет.

В сентябре при падении самолета на жилой дом в США погибли люди - пожарные сообщили о гибели трех человек в результате крушения.

В августе пассажирский самолет упал на жилые дома в Бразилии: погибли 62 человека, все 58 пассажиров и 4 члена экипажа, находившихся на борту. На земле никто не пострадал. О причинах падения самолета не сообщалось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2191859-gruzovoy-samolet-upal-na-zhiloy-dom-i-zagorelsya-v-litve/

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