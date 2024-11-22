Дети прыгали из окна многоэтажки во время пожара в ЗКО

Сегодня утром произошел пожар в многоэтажке в городе Аксае. Спасаясь от пожара, двое детей выпрыгнули из окна на натянутое мужчинами полотно, передает "Мой город".

Пожар произошел утром 22 ноября в доме №19 в 10 микрорайоне Аксая.

По данным ДЧС ЗКО, в квартире на четвертом этаже горела мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 12 человек, семеро из которых дети.

В социальных сетях распространились жуткие кадры с места происшествия. Так, на них двое маленьких детей выпрыгнули из окна четвертого этажа, а внизу их ловили мужчины с натяжным полотном. К сожалению, после падения второго ребенка край полотна сорвался.

Оба ребенка были доставлены в больницу. В пресс-службе управления здравоохранения пообещали позже прокомментировать их состояние.

Ликвидировать пожар удалось в 9.47. Причины пожара устанавливают специалисты. В акимате города Аксай сообщили, что ситуация находится у них на контроле и семье будет оказана помощь.

Иные подробности выясняются.

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