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Дети прыгали из окна многоэтажки во время пожара в ЗКО

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Квартирный пожар в Аксае
Пожар в квартире. Кадр из видео: mgorod.kz

Сегодня утром произошел пожар в многоэтажке в городе Аксае. Спасаясь от пожара, двое детей выпрыгнули из окна на натянутое мужчинами полотно, передает "Мой город".

Пожар произошел утром 22 ноября в доме №19 в 10 микрорайоне Аксая.

По данным ДЧС ЗКО, в квартире на четвертом этаже горела мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 12 человек, семеро из которых дети.

В социальных сетях распространились жуткие кадры с места происшествия. Так, на них двое маленьких детей выпрыгнули из окна четвертого этажа, а внизу их ловили мужчины с натяжным полотном. К сожалению, после падения второго ребенка край полотна сорвался.

Оба ребенка были доставлены в больницу. В пресс-службе управления здравоохранения пообещали позже прокомментировать их состояние. 

Ликвидировать пожар удалось в 9.47. Причины пожара устанавливают специалисты. В акимате города Аксай сообщили, что ситуация находится у них на контроле и семье будет оказана помощь. 

Иные подробности выясняются.

Ранее на проспекте Кабанбай батыра в Астане случилось возгорание автобуса. Очевидцы сняли пожар на видео. Пассажиров в автобусе не было. Причина пожара устанавливается.

А в Карагандинской области в поселке Уштобе произошел пожар в легковом автомобиле. В машине, стоящей вблизи жилого дома, загорелись моторный отсек и приборная панель. Обошлось без пострадавших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2191317-deti-prygali-iz-okna-mnogoetazhki-vo-vremya-pozhara-v-zko/

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