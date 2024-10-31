Пожар произошел в дачном массиве в Актобе
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Пожарные Актюбинской области ликвидировали возгорание в дачном массиве. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня рано утром в одном из дачных массивов Актобе произошло возгорание двухэтажного дачного дома.
Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано на площади 100 квадратных метров.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Актобе по улице Бокенбай батыра в подъезде девятиэтажного дома на втором и третьем этажах в электрощитовой произошло возгорание электропроводов. В итоге силами МЧС по лестничному маршу и с помощью трехколенной лестницы из задымленной зоны спасли и эвакуировали 21 человека, из них двое детей.
Помимо этого, на улице Бокенбай батыра произошло возгорание легкового автомобиля. Силами спасателей горящая машина потушена за 8 минут с момента поступления вызова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2180979-pozhar-proizoshel-v-dachnom-massive-v-aktobe-foto/