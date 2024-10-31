Пожар произошел в дачном массиве в Актобе

Пожарные Актюбинской области ликвидировали возгорание в дачном массиве. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня рано утром в одном из дачных массивов Актобе произошло возгорание двухэтажного дачного дома.

Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано на площади 100 квадратных метров.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Актобе по улице Бокенбай батыра в подъезде девятиэтажного дома на втором и третьем этажах в электрощитовой произошло возгорание электропроводов. В итоге силами МЧС по лестничному маршу и с помощью трехколенной лестницы из задымленной зоны спасли и эвакуировали 21 человека, из них двое детей.

Помимо этого, на улице Бокенбай батыра произошло возгорание легкового автомобиля. Силами спасателей горящая машина потушена за 8 минут с момента поступления вызова.