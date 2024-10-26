"Получила ожоги": людей эвакуировали из многоэтажного дома в Каскелене (видео)

Огнеборцы Алматинской области при пожаре эвакуировали 5 человек. ЧП произошло в пятиэтажном жилом доме в Каскелене, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня в Каскелене Карасайского района в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар.

"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 5 человек. 15 жителей самостоятельно вышли на улицу", - рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на другие квартиры и ликвидировать пожар на площади 70 кв.м.

"В результате пожара получила ожоги и госпитализирована женщина 1957 года рождения. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в МЧС.

Напомним, ранее в Астане в одной из квартир в пятиэтажном доме в Байконырском районе произошел пожар. В этот момент в помещении находился ребенок. По прибытии к месту вызова спасатели выяснили, что соседи уже вскрыли входную дверь и спасли ребенка 2018 года рождения. Пожарные оперативно ликвидировали загорание матраса и линолеума на площади 1 кв.м.

Также несколько дней назад в Сети опубликовали кадры с черным дымом, который заметили жители Алматы в Бостандыкском районе. В ДЧС города сообщили, что горела трансформаторная подстанция.