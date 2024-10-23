Автомобиль и погрузчик сгорели в гараже в Карагандинской области

В поселке Нура Карагандинской области сгорел гараж, в котором находились автомобиль и техника. К счастью, жертв нет, сам пожар удалось быстро ликвидировать, передает ekaraganda.kz.

Как рассказали в ДЧС региона, ЧП произошло в минувшие сутки. Во дворе жилого дома загорелся гараж. Внутри находилась техника, а также автомобиль.

Сообщение о горении по улице Мынбаева на пульт ДЧС поступило в 10.57 утра. Огонь распространился на 75 квадратных метров и охватил кровлю и перекрытие отдельно стоящего гаража.

В результате происшествия целиком сгорели автомобиль Volkswagen Caravelle и мини-погрузчик. Локализовать огонь удалось уже в 11.17, а полностью ликвидировать в 11.27.

В ДЧС добавили, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации участвовали четыре человека личного состава и одна единица техники.

Ранее сообщалось, что в Балхаше по улице Желтоксан в подвальном помещении четырехэтажного жилого дома произошло загорание мусора. С целью уберечь жителей от вдыхания токсичных продуктов горения силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 20 человек, из них 8 детей.

Помимо этого, 1 октября в Караганде в районе имени Казыбек би на тупиковых железнодорожных путях загорелись восемь деревянных шпал, а также сухая трава, камыш и мусор, охватившие общую площадь в два гектара. Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание было полностью ликвидировано.