Автомобиль и погрузчик сгорели в гараже в Карагандинской области
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В поселке Нура Карагандинской области сгорел гараж, в котором находились автомобиль и техника. К счастью, жертв нет, сам пожар удалось быстро ликвидировать, передает ekaraganda.kz.
Как рассказали в ДЧС региона, ЧП произошло в минувшие сутки. Во дворе жилого дома загорелся гараж. Внутри находилась техника, а также автомобиль.
Сообщение о горении по улице Мынбаева на пульт ДЧС поступило в 10.57 утра. Огонь распространился на 75 квадратных метров и охватил кровлю и перекрытие отдельно стоящего гаража.
В результате происшествия целиком сгорели автомобиль Volkswagen Caravelle и мини-погрузчик. Локализовать огонь удалось уже в 11.17, а полностью ликвидировать в 11.27.
В ДЧС добавили, что жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В ликвидации участвовали четыре человека личного состава и одна единица техники.
Ранее сообщалось, что в Балхаше по улице Желтоксан в подвальном помещении четырехэтажного жилого дома произошло загорание мусора. С целью уберечь жителей от вдыхания токсичных продуктов горения силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 20 человек, из них 8 детей.
Помимо этого, 1 октября в Караганде в районе имени Казыбек би на тупиковых железнодорожных путях загорелись восемь деревянных шпал, а также сухая трава, камыш и мусор, охватившие общую площадь в два гектара. Благодаря оперативным действиям спасателей возгорание было полностью ликвидировано.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2178017-avtomobil-i-pogruzchik-sgoreli-v-garazhe-v-karagandinskoy-oblasti/