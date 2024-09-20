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Автомобиль сгорел на Восточном обходе Караганды

Опубликовано:

Пожарные тушат автомобиль в Карагандинской области
Место происшествия. Фото: ДЧС Карагандинской области

20 сентября в Бухар-Жырауском районе на Восточном обходе Караганды загорелся автомобиль Volkswagen Passat. Причиной пожара стало короткое замыкание, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, площадь горения составила 4 квадратных метра.

"Благодаря оперативным действиям пожарных огонь был полностью ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Карагандинской области.

Отмечается, что возгорание автомобиля произошло по причине короткого замыкания электропроводов.

Ранее сообщалось, что в Караганде в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома на улице Ермекова произошел пожар. Сотрудники ДЧС с помощью колпаков спасли от удушья 17 человек. Прибывшая на место происшествия бригада медиков оказала экстренную помощь ребенку 2011 года.

Помимо этого, в начале сентября в паркинге многоэтажки в Алматы сгорели две иномарки. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2163831-avtomobil-sgorel-na-vostochnom-obhode-karagandy/

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